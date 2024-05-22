В Башкирии прошёл благотворительный турнир по стрельбе из лука

В Баймакском районе провели благотворительный турнир по стрельбе из лука. Часть собранных на состязаниях денежных средств направят на лечение 7-летней Назили Баймухаметовой из села Верхнеяикбаево. Девочке диагностировали рак крови – острый лимфобластный лейкоз. Она борется с онкологией с осени прошлого года.

Турнир объединил около 70 лучников Башкортостана, Татарстана, Челябинской области. Он проходил в три этапа. Состязания в память о Кирее-батыре организовали в рамках подготовки лучников к участию в V Всемирных играх кочевников. Они пройдут в сентябре в Казахстане.