В Уфе на ярмарку «Китап-байрам» приедут более 200 издательств

В предстоящей международной ярмарке «Китап-байрам» примут в три раза больше издательств, чем в прошлом году. Книги привезут из 18-ти субъектов России и 6-ти стран. Ярмарку откроют 24 мая — в День славянской письменности и культуры.



На Советской площади и прилегающих улицах будут работать около 60 площадок. Уфу посетят известные писатели, художники, артисты и представители крупнейших издательств России и стран ближнего зарубежья. Оригинальными событиями станут гашение марки «Китап-байрама», возможность написать письмо бойцам на СВО, сбор книг для библиотек новых регионов России, для передачи в детские дома республики, гаражная распродажа от букинистов.

В Год заботы о людях с ОВЗ особое внимание будет уделяться этой категории читателей. Для самых юных помимо увлекательных активностей пройдет фестиваль детской познавательной, развивающей и прикладной литературы «Читай! Умей! Живи ярко!».

Он включает в себя различные мероприятия, посвященные популяризации чтения через творческие мастер-классы. В день закрытия фестиваля на главной сцене «Китап-байрама» ведущие актеры театра Моссовета представят спектакль «Неотправленные письма» по роману Олега Роя, режиссёром постановки выступил Вячеслав Манучаров.