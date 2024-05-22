В Башкирии 10-летнему мальчику требуется срочная помощь

10-летнему Байрасу Мараканову нужна помощь. Мальчику, пострадавшему при страшном пожаре в Хайбуллинском районе, требуется операция. Сложную процедуру планируют провести в Санкт-Петербурге. В 2021 году в селе Акъяр взорвался сварочный карбидный баллон. В результате Байрас Мараканов получил 50% ожогов. Сейчас на его лечение необходимо почти 6 млн рублей. Мальчик надеется на то, что он начнет жить как прежде.



Хотели просто покормить щенят. Трагедия случилась три года назад в селе Акъяр Хайбуллинского района. На тот момент 7-летний Байрас вместе с другом пошли проведать бездомных собак, за которыми постоянно ухаживали. Проходя мимо гаражей, раздался сильный взрыв — это был сварочный карбидный баллон.

После взрыва детей с сильными термическими повреждениями тела госпитализировали сначала в местную больницу, а после на вертолете транспортировали в Уфимский ожоговый центр. Байрас обгорел на 50%. На тот момент он должен был пойти в первый класс.

Множество операций, мази, лечение, компрессионная одежда. Что пережил маленький мальчик — страшно даже представить. Через месяц после реанимации он снова встал на ноги. Но забыть о трагическом дне не может.

Сейчас Байрас заканчивает второй класс. Учится прилежно, любит математику и физкультуру. Мечтает стать футболистом. Но порой ему тяжело просто выйти из дома. Сверстники отворачиваются, и даже взрослые ведут себя по-хамски.