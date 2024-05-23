В Башкирии ввели в эксплуатацию новый газопровод в Гафурийском районе

На 32-й Международной выставке «Газ. Нефть. Технологии – 2024» состоялся ввод в эксплуатацию нового газопровода. Жители деревень Гафурийского района получили долгожданное голубое топливо.
Более 10 километров распределительных сетей позволят подключить к газу 180 домов, а также местную школу и фельдшерско-акушерский пункт Гафурийского района. Для жителей деревни Каран-Елга это настоящий праздник.
Голубое топливо появилось и в доме Янузаковых. Теперь здесь всегда будет комфортно, особенно в морозные дни.
Новый объект в Гафурийском районе построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона. До 2027 года экологичное топливо появится в других отдаленных селах республики.
Также в республике действуют меры социальной поддержки по снижению затрат на газификацию домов, установку и приобретение газового оборудования. Подать заявку на подключение к газу можно через интернет-площадки: портал единого оператора газификации или Госуслуги, а также через единые клиентские центры компании «Газпром газораспределение Уфа» или офисы МФЦ.