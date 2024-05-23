В Башкирии ввели в эксплуатацию новый газопровод в Гафурийском районе

На 32-й Международной выставке «Газ. Нефть. Технологии – 2024» состоялся ввод в эксплуатацию нового газопровода. Жители деревень Гафурийского района получили долгожданное голубое топливо.

Более 10 километров распределительных сетей позволят подключить к газу 180 домов, а также местную школу и фельдшерско-акушерский пункт Гафурийского района. Для жителей деревни Каран-Елга это настоящий праздник.

Голубое топливо появилось и в доме Янузаковых. Теперь здесь всегда будет комфортно, особенно в морозные дни.

Газ пока вот провели, нормально все. А до этого жили и дровами топили. С газом тепло, уютно. Утром встанешь – дома тепло. Готовить хорошо на газе. Айваз и Гузель Янузаковы

Новый объект в Гафурийском районе построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона. До 2027 года экологичное топливо появится в других отдаленных селах республики.

По программе газификации негазифицированных населённых пунктов мы уже подключили 23 села, деревни, в этом году мы планируем подключить 68 населённых пунктов, а всего их будет 181. Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа»