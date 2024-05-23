В Башкирии пересмотрели приговор убийце-расчленителю

В марте этого года Стерлибашевский межрайонный суд вынес приговор местному жителю, которого обвинили в жестоком убийстве.

Находясь в своём доме, мужчина поссорился со знакомой из-за оскорблений. Он повалил женщину на кровать и задушил. После мужчина расчленил тело несчастной, упаковал в пакеты и вывез на участок местности около села Стерлибашево. Тело убитой мужчина закопал.

Более месяца девушка считалась пропавшей. Правоохранители отследили перемещение сельчанки по камерам видеонаблюдения, установили мужчину, с которым она виделась последний раз, по автомобилю. В ходе обыска мужчина рассказал о случившемся, а после показал, где спрятал тело.

Убийцу приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязали выплатить матери убитой 2 млн рублей. Однако потерпевшая с таким приговором не согласилась.