В Уфе почтили память фольклориста и литературоведа Марата Мингажетдинова

90 лет со дня рождения башкирского фольклориста и литературоведа Марата Мингажетдинова. В Уфимском университете науки и технологий прошёл круглый стол, посвященный творчеству и жизненному пути ученого.

Башкирский советский фольклорист, литературовед, кандидат филологических наук родился в Учалинском районе. Марат Мингажетдинов является автором известных произведений, учебников по литературе для школ и вузов. С 1962 года преподавал в БГУ. Почтить память фольклориста пришли педагоги и студенты Университета науки и технологий, ученые исследовательского центра РАН.