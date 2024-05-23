В Башкирии прошёл межрайонный кросс «Легенды спорта»

В Шаранском районе прошел межрайонный легкоатлетический кросс «Легенды спорта» на призы 13-кратной паралимпийской чемпионки Римы Баталовой. Соревнования проводились в республике в 16-й раз.

Этот кросс стал рекордным по числу участников за всю его историю. На старт вышли более 600 атлетов из Мишкинского, Туймазинского, Бакалинского, Буздякского и Шаранского районов. Кросс прошел при поддержке фонда Римы Баталовой «Молодость нации» и Министерства спорта республики.