В Башкирии обновлены 1326 придомовых территорий

В Башкирии благодаря программе «Башкирские дворики» с 2019 года обустроено уже 1326 придомовых территорий.

Фото №1 - В Башкирии обновлены 1326 придомовых территорий

Как сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ региона, ожидается ремонт ещё 143 придомовых территорий в 33 муниципалитетах. На данные работы будет направлен 1 млрд 84 млн рублей.

Например, в Чишмах сейчас благоустраивают двор на улице Чернышевского. Рабочие по согласованию с местными жителями демонтировали старые гаражи, засыпали погреба, подготовили основание, установили бордюры. В настоящее время подрядчики завершают перекладку инженерных коммуникаций, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

На этапе изготовления находятся шесть игровых элементов, семь спортивных, а также 200 метров ограждения. Кроме того, для комплексного благоустройства территории администрация муниципалитета решила дополнительно выделить средства из бюджета городского поселения для благоустройства дворового пространства ещё трёх прилегающих домов. Также планируется ремонт кровли двух домов на этой придомовой территории.

пресс-служба министерства ЖКХ РБ 

Фото: министерство ЖКХ РБ. 

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