В Башкирии обновлены 1326 придомовых территорий

В Башкирии благодаря программе «Башкирские дворики» с 2019 года обустроено уже 1326 придомовых территорий.
Как сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ региона, ожидается ремонт ещё 143 придомовых территорий в 33 муниципалитетах. На данные работы будет направлен 1 млрд 84 млн рублей.
Например, в Чишмах сейчас благоустраивают двор на улице Чернышевского. Рабочие по согласованию с местными жителями демонтировали старые гаражи, засыпали погреба, подготовили основание, установили бордюры. В настоящее время подрядчики завершают перекладку инженерных коммуникаций, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
Фото: министерство ЖКХ РБ.