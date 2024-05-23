В Башкирии обновлены 1326 придомовых территорий

На этапе изготовления находятся шесть игровых элементов, семь спортивных, а также 200 метров ограждения. Кроме того, для комплексного благоустройства территории администрация муниципалитета решила дополнительно выделить средства из бюджета городского поселения для благоустройства дворового пространства ещё трёх прилегающих домов. Также планируется ремонт кровли двух домов на этой придомовой территории.

пресс-служба министерства ЖКХ РБ