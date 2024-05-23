В Башкирии иноагентам запретили избираться в органы госвласти

Как пояснили в пресс-службе парламента со ссылкой на председателя Курултая Константина Толкачёва, принятие закона призвано уменьшить иностранное влияние на общественно-политические процессы внутри республики. Люди, которые избираются на ответственные позиции в системе публичной власти, априори не могут представлять интересы другого государства или находиться под иностранным влиянием – это вопрос национальной безопасности, прокомментировал спикер Госсобрания.