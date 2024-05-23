В Уфе прошел межрегиональный конгресс геронтологов и гериатров

Ведущие геронтологи и гериатры России собрались в Уфе на межрегиональном конгрессе. Мероприятие прошло в рамках всероссийского образовательного проекта Министерства здравоохранения страны. Его участники уделили особое внимание важным вопросам здоровья людей пожилого возраста. Речь идет о профилактике риска падений и переломов и возможностях увеличения продолжительности жизни.
Башкортостан в 2016 году вошел в число пилотных регионов по развитию службы гериатрии. В больницах и медицинских центрах республики действуют специализированные отделения. В них оказывают помощь людям пожилого возраста – диагностируют и лечат от заболеваний.