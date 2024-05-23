В Уфе прошел межрегиональный конгресс геронтологов и гериатров

Ведущие геронтологи и гериатры России собрались в Уфе на межрегиональном конгрессе. Мероприятие прошло в рамках всероссийского образовательного проекта Министерства здравоохранения страны. Его участники уделили особое внимание важным вопросам здоровья людей пожилого возраста. Речь идет о профилактике риска падений и переломов и возможностях увеличения продолжительности жизни.

Существенный вклад в увеличение ожидаемой продолжительности жизни, особенно для пожилых граждан, вкладывают гериатрические синдромы. Одним из ведущих является синдром падений, который приводит к таким жизнеугрожающим переломам, как перелом проксимального отдела бедренной кости. Летальность в первый год при таком виде перелома доходит до 40%, 64% теряют мобильность, половина становится прикованными к кровати. Для преодоления этой проблемы и создан комплекс мер по профилактике падений и переломов.

Илья Бабенко, руководитель координационного центра по реализации федерального проекта «Старшее поколение»

Башкортостан в 2016 году вошел в число пилотных регионов по развитию службы гериатрии. В больницах и медицинских центрах республики действуют специализированные отделения. В них оказывают помощь людям пожилого возраста – диагностируют и лечат от заболеваний.

В Башкирии достаточно развита гериатрическая служба, и Башкирия была первой в развитии этой службы. Когда-то мы начинали пилотный регион «Россия – территория заботы» именно с Башкирии. Поэтому здесь уже есть большая школа, большой опыт, много собственных наработок, и уже мы учимся у башкирских специалистов в области медицины пожилого возраста.

Ольга Ткачёва, директор российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, член-корреспондент РАН
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