В Уфе прошел межрегиональный конгресс геронтологов и гериатров

Существенный вклад в увеличение ожидаемой продолжительности жизни, особенно для пожилых граждан, вкладывают гериатрические синдромы. Одним из ведущих является синдром падений, который приводит к таким жизнеугрожающим переломам, как перелом проксимального отдела бедренной кости. Летальность в первый год при таком виде перелома доходит до 40%, 64% теряют мобильность, половина становится прикованными к кровати. Для преодоления этой проблемы и создан комплекс мер по профилактике падений и переломов.

Илья Бабенко, руководитель координационного центра по реализации федерального проекта «Старшее поколение»