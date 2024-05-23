В Башкирии показали, как тренируют будущих борцов-чемпионов

Борьба – один из главных видов спорта в республике. Любят её и в Октябрьском. В последнее время на слуху имя 17-летнего уроженца города Ильи Кандалина, который за минувший год завоевал золотые медали первенств Европы и мира. Как воспитывают новых чемпионов в Октябрьском?
Перед началом тренировки – насыщенная разминка и обязательно хорошее настроение. Камиль Шарипов перед борьбой занимался карате, но решил остаться именно в борцовском зале. Здесь появились первые успехи, соревнования и первые медали. Своим кумиром Шарипов называет Романа Власова и хочет бороться в похожем стиле. Ну а тренер Алексей Зиманов активно подсказывает своим ребятам и знает, как работать и с совсем юными, и с более опытными спортсменами.
Перед тем, как пришёл в борцовский зал, Айдар Галимов ходил на самбо. Здесь ему больше понравилась атмосфера, в итоге борьбой занимается уже три года.
Как и многие ребята в Октябрьском, Айдар ориентируется на Илью Кандалина. Родители тоже видят результаты спортсмена и записывают детей на борьбу. Илья Кандалин – победитель первенства мира и первенства Европы, четырехкратный чемпион России. Сейчас он готовится к новому первенству Европы в Сербии, а начинал заниматься в этом же зале.
Сейчас у Алексея Зиманова тренируется около ста человек. Перспективных ребят хватает: помимо Ильи Кандалина, есть победитель первенства России Данил Марданов. В группе Зиманова работают ребята от 2005 года рождения и младше, самым юным борцам всего 8 лет.