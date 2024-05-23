В Уфе прошел спортивный фестиваль в честь Года заботы о людях с ОВЗ

Когда мы в масштабе района проводим, они уже все друг друга знают. Встречаются, общаются. Не только соревновательная часть, но и общение получают. Поэтому слова благодарности, конечно, всегда мы слышим. А мы благодарны за то, что они откликаются, приходят на мероприятие.

Леонид Ильин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Октябрьского района г. Уфы