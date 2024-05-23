В Уфе прошел спортивный фестиваль в честь Года заботы о людях с ОВЗ

Мероприятие такого формата проходит два раза в год: зимой, в Международный день инвалидов, и в конце весны. Традиционно на площадке собираются как школьники, так и пенсионеры.

Большинство участников – из Республиканского геронтологического центра «Именлек». В этом году участие приняли около 75 любителей спорта. С каждым разом число желающих стать частью спортивного фестиваля становится больше.

Когда мы в масштабе района проводим, они уже все друг друга знают. Встречаются, общаются. Не только соревновательная часть, но и общение получают. Поэтому слова благодарности, конечно, всегда мы слышим.  А мы благодарны за то, что они откликаются, приходят на мероприятие.

Леонид Ильин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Октябрьского района г. Уфы

В этот день соревнования прошли по фигурному вождению на колясках, шашках, шахматах. Отдельно участники соревновались в дартсе. В этом году добавили новую дисциплину – волейбол сидя. Участников фестиваля, занявших призовые места, ждали заслуженные медали.

В фестивале первый раз мы участвуем. Если какие-то соревнования идут, мы приезжаем, участвуем во всех. Очень рады, что думают о нас, не забывают.

Диана Рахматуллина, участница спортивного фестиваля

То, что к нам так относятся и нас привлекают к таким спортивным соревнованиям, я считаю, что это очень хорошо.

Екатерина Тендитная, участница спортивного фестиваля

Тут организовано все хорошо. Вот это меня впечатлило. И дают всем поиграть, даже тем, кто не может играть.

Шерали Холов, участник спортивного фестиваля
Уфимская волна
Пенальти