В Уфе прошел спортивный фестиваль в честь Года заботы о людях с ОВЗ

Мероприятие такого
формата проходит два раза в год: зимой, в Международный день инвалидов, и в
конце весны. Традиционно на площадке собираются как школьники, так и
пенсионеры.
Большинство участников –
из Республиканского геронтологического центра «Именлек». В этом году участие
приняли около 75 любителей спорта. С каждым разом число желающих стать частью
спортивного фестиваля становится больше.
Когда
мы в масштабе района проводим, они уже все друг друга знают. Встречаются,
общаются. Не только соревновательная часть, но и общение получают. Поэтому
слова благодарности, конечно, всегда мы слышим.
А мы благодарны за то, что они откликаются, приходят на мероприятие.Леонид Ильин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Октябрьского района г. Уфы
В этот день
соревнования прошли по фигурному вождению на колясках, шашках, шахматах.
Отдельно участники соревновались в дартсе. В этом году добавили новую
дисциплину – волейбол сидя. Участников фестиваля, занявших призовые места,
ждали заслуженные медали.
В
фестивале первый раз мы участвуем. Если какие-то соревнования идут, мы
приезжаем, участвуем во всех. Очень рады, что думают о нас, не забывают.Диана Рахматуллина, участница спортивного фестиваля
То,
что к нам так относятся и нас привлекают к таким спортивным соревнованиям, я
считаю, что это очень хорошо.Екатерина Тендитная, участница спортивного фестиваля
Тут
организовано все хорошо. Вот это меня впечатлило. И дают всем поиграть, даже
тем, кто не может играть.Шерали Холов, участник спортивного фестиваля