В Башкирии за месяц зарегистрировано уже пять лесных пожаров

В Башкирии на территории лесного фонда в период с 17 апреля по 23 мая зарегистрировано пять пожаров на площади почти 16 га.

Причина их возникновения – неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза республики.

В ведомстве также отметили, что в Башкирии на 23 мая прогнозируется 3-4 классы пожарной опасности в некоторых районах региона. В их числе – Архангельский, Баймакский, Бакалинский, Дуванский, Зилаирский, Илишевский, Кугарчинский, Стерлибашевский, Федоровский, Учалинский, Хайбуллинский, Янаульский и другие районы.