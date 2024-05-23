В Уфе сотрудница пункта выдачи украла товары на 2,4 млн рублей

В Уфе 24-летнюю девушку обвинили в похищении товаров из популярного маркетплейса. Об этом сообщает портал Mash Batash.

Девушка работала на пункте выдачи. Когда приложение маркетплейса не работало, она использовала аккаунты пользователей. Уфимка отключала автоматический платёж, оформляла для покупки компьютеры, бытовую технику и одежду. Получать бесплатные товары она смогла целых 8 месяцев.