В ТПП Башкирии прошла встреча с предпринимателями из Китая

Укрепляя сотрудничество. В Торгово-промышленной палате Башкортостана прошла встреча с предпринимателями из Китая, которые в составе делегации КНР прилетели в Уфу для участия в Российском нефтегазохимическом форуме.
Приветствуя гостей, президент региональной ТПП Тимур Хакимов отметил, что Китай является деловым партнёром номер один для России и нашей республики. И Торгово-промышленная палата как крупнейшее бизнес-сообщество региона открыта для реализации совместных проектов. С каждым годом их количество растёт, в том числе благодаря открытию в Пекине представительства Башкортостана.
Переговоры в Торгово-промышленной палате прошли в формате B2B. В ходе встречи зарубежные коллеги поделились своими полезными практиками в области производства дизельных и газопоршневых генераторов, насосного и компрессорного оборудования, арматуры для обработки нефти, а также по пошиву спецодежды. Также предприниматели из Поднебесной высоко оценили деятельность Башкирско-Китайского торгового дома, который открыт при региональной ТПП. Он обеспечивает надежные платежи, оказывает услуги по внешнеэкономической деятельности и таможенному сопровождению под ключ, а также предусматривает научное взаимодействие.