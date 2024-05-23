В ТПП Башкирии прошла встреча с предпринимателями из Китая

Укрепляя сотрудничество. В Торгово-промышленной палате Башкортостана прошла встреча с предпринимателями из Китая, которые в составе делегации КНР прилетели в Уфу для участия в Российском нефтегазохимическом форуме.

Приветствуя гостей, президент региональной ТПП Тимур Хакимов отметил, что Китай является деловым партнёром номер один для России и нашей республики. И Торгово-промышленная палата как крупнейшее бизнес-сообщество региона открыта для реализации совместных проектов. С каждым годом их количество растёт, в том числе благодаря открытию в Пекине представительства Башкортостана.

Переговоры в Торгово-промышленной палате прошли в формате B2B. В ходе встречи зарубежные коллеги поделились своими полезными практиками в области производства дизельных и газопоршневых генераторов, насосного и компрессорного оборудования, арматуры для обработки нефти, а также по пошиву спецодежды. Также предприниматели из Поднебесной высоко оценили деятельность Башкирско-Китайского торгового дома, который открыт при региональной ТПП. Он обеспечивает надежные платежи, оказывает услуги по внешнеэкономической деятельности и таможенному сопровождению под ключ, а также предусматривает научное взаимодействие.

Россия и Китай очень тесно сотрудничают. И мы выбрали именно Башкортостан для работы в вашей стране. Сначала провели большое исследование, узнали, что республика очень развита, инвесторам здесь оказывается огромная поддержка со стороны властей и Торгово-промышленной палаты республики. Поэтому привезли свои стенды на Международную выставку «Газ. Нефть. Технологии». Уже провели несколько переговоров и нашли клиентов. И уверены, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным.

Чжан Чанзе, менеджер компании вакуумных технологий ООО «Шаньдунский Боке»
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ