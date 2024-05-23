В ТПП Башкирии прошла встреча с предпринимателями из Китая

Россия и Китай очень тесно сотрудничают. И мы выбрали именно Башкортостан для работы в вашей стране. Сначала провели большое исследование, узнали, что республика очень развита, инвесторам здесь оказывается огромная поддержка со стороны властей и Торгово-промышленной палаты республики. Поэтому привезли свои стенды на Международную выставку «Газ. Нефть. Технологии». Уже провели несколько переговоров и нашли клиентов. И уверены, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным.

Чжан Чанзе, менеджер компании вакуумных технологий ООО «Шаньдунский Боке»