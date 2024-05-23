В Башкирии экс-сотрудник МВД незаконно присвоил крупную сумму денег

Бывший сотрудник МВД оказался нечист на руку. По предварительной информации ведомства, в прошлом году сотрудник уголовного розыска потребовал от коммерческой организации, занимающейся пассажирскими перевозками, 8 миллионов рублей.

Полицейский получил деньги за проверку предприятий-конкурентов, работающих в этой сфере. Также бывший 29-летний оперуполномоченный похитил более 10 миллионов рублей у пенсионерки, обманув ее тем фактом, что готовится ее убийство, а деньги нужны на предотвращение преступления.