В Уфе стартовали «IV Альбановские чтения»

Всероссийский научно-практический форум проходит в четвертый раз. Он нацелен на сохранение исторической памяти, популяризацию достижений земляков-полярников и пробуждение интереса к Арктике в молодежной среде. В этом году среди спикеров мероприятия впервые оказались опытные исследователи севера со всей России. В прямом эфире форум транслируется по всем музеям, которые посвящены арктической тематике.



Барельеф памяти Валериана Альбанова — знаковое место для всех, кто связан с полярными исследованиями. В честь дня рождения штурмана последователи отдают ему дань памяти, возлагая цветы. Участника экспедиции на «Святой Анне» нет с нами уже больше века, но его дело продолжает жить.

В этом году мы идем на поиски экспедиции Георгия Яковлевича Седова, и эти две экспедиции были очень тесно связаны между собой. Потому что судно «Святой великомученик Фока» — это то самое судно, которое, собственно, и спасло Альбанова на мысе Флора Земли Франца-Иосифа. Евгений Ферштер, участник экспедиции «По следам двух капитанов»

Гости со всей России прибыли в Уфу для того, чтобы принять участие в «Альбановских чтениях». В этом году научно-практический форум проводится уже в четвертый раз.

В течение двух дней на форуме обсудят вопросы, посвященные повышению интереса к изучению северных рубежей. Поднимут темы промышленного освоения Арктики, краеведческих исследований и сохранению памяти о знаменитых полярниках.

В рамках форума музей полярников посетят современные исследователи Арктики. Среди них — спортсмены, охотники, организаторы экспедиций. География участников широкая: от Орла и Мурманска до Воркуты.

Изучение Арктики является стратегической задачей Российской Федерации. А мы уже на местах будем подготавливать кадры для будущего военно-морского флота. И, возможно, среди ребят появятся полярные путешественники и откроют нам новые имена. Юлай Муратов, председатель региональной общественной организации «Морское собрание Республики Башкортостан»