В Уфе стартовали «IV Альбановские чтения»

Всероссийский научно-практический форум проходит в четвертый раз. Он нацелен на сохранение исторической памяти, популяризацию достижений земляков-полярников и пробуждение интереса к Арктике в молодежной среде. В этом году среди спикеров мероприятия впервые оказались опытные исследователи севера со всей России. В прямом эфире форум транслируется по всем музеям, которые посвящены арктической тематике.
Барельеф памяти Валериана Альбанова — знаковое место для всех, кто связан с полярными исследованиями. В честь дня рождения штурмана последователи отдают ему дань памяти, возлагая цветы. Участника экспедиции на «Святой Анне» нет с нами уже больше века, но его дело продолжает жить.
Гости со всей России прибыли в Уфу для того, чтобы принять участие в «Альбановских чтениях». В этом году научно-практический форум проводится уже в четвертый раз.
В течение двух дней на форуме обсудят вопросы, посвященные повышению интереса к изучению северных рубежей. Поднимут темы промышленного освоения Арктики, краеведческих исследований и сохранению памяти о знаменитых полярниках.
В рамках форума музей полярников посетят современные исследователи Арктики. Среди них — спортсмены, охотники, организаторы экспедиций. География участников широкая: от Орла и Мурманска до Воркуты.
Ну а пока освоением Севера занимаются опытные арктические исследователи. В Балтийской акватории свои задачи выполняет пограничный патрульный корабль «Уфа». В конце августа для его экипажа начнется новая экспедиция. По Северному морскому пути полярники отправятся в Петропавловск-Камчатский.