В Уфе прошла акция «Сердечный маршрут — маршрут здоровья»

В Уфе прошла профилактическая акция «Сердечный маршрут — маршрут здоровья». Мероприятие было организовано в парке имени Равиля Бикбая в рамках Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». В акции приняли участие около 200 человек, среди них — жители Кировского района, сотрудники медучреждений и волонтеры.
Всем была предложена зарядка от инструктора по лечебной физкультуре и полный чек-ап организма в палатке — это измерение внутриглазного и артериального давления, окружности талии, индекса массы тела, уровня глюкозы, а также проверка сердца.
Помимо зарядки и проверки состояния здоровья, на площадке провели обучающие мастер-классы по правильному питанию, питанию детей и скандинавской ходьбе. Приятной частью мероприятия стала лотерея специальных призов, таких как сертификат на занятие с инструктором по программе «Здоровая спина», глюкометры, комплексные обучающие материалы по здоровому образу жизни. Акцию планируют повторить 26 июня.