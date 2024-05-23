В Уфе прошла акция «Сердечный маршрут — маршрут здоровья»

В Уфе прошла профилактическая акция «Сердечный маршрут — маршрут здоровья». Мероприятие было организовано в парке имени Равиля Бикбая в рамках Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». В акции приняли участие около 200 человек, среди них — жители Кировского района, сотрудники медучреждений и волонтеры.

Всем была предложена зарядка от инструктора по лечебной физкультуре и полный чек-ап организма в палатке — это измерение внутриглазного и артериального давления, окружности талии, индекса массы тела, уровня глюкозы, а также проверка сердца.