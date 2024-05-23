Народный артист Башкирии пожертвовал 3 млн рублей на нужды СВО

Я горжусь этими ребятами, горжусь, что нахожусь с ребятами вместе там и вношу свою маленькую лепту, как санитар и водитель. Дай бог, чтобы вся помощь из Башкортостана, чтобы все мы совместно пришли к этой нашей долгожданной победе.

Радик Динахметов, народный артист Республики Башкортостан