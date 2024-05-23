Народный артист Башкирии пожертвовал 3 млн рублей на нужды СВО

Боец с позывным «Асян» пожертвовал 3 млн рублей на покупку необходимого солдатам на СВО. Наш земляк, народный артист Башкортостана Радик Динахметов проходит службу в медвзводе третьего батальона имени генерала Тагира Кусимова. Сейчас он находится дома на 20-дневной реабилитации. В зоне СВО «Асян» получил увечья в виде сломанных ребер.

Но по сравнению с ранениями, которые получают наши бойцы за ленточкой, Радик Динахметов свое посчитал незначительным. Поэтому он решил использовать выделенные Министерством обороны 3 млн рублей компенсации на приобретение оборудования военнослужащим.

После разговора с советником главы республики Аликом Камалетдиновым он решил закупить беспилотники и другое снаряжение для медицинской роты полка «Башкортостан», а на оставшуюся сумму — необходимые материалы для волонтёров, которые плетут маскировочные сети в Бижбулякском и Дюртюлинском районах.

Я горжусь этими ребятами, горжусь, что нахожусь с ребятами вместе там и вношу свою маленькую лепту, как санитар и водитель. Дай бог, чтобы вся помощь из Башкортостана, чтобы все мы совместно пришли к этой нашей долгожданной победе.

Радик Динахметов, народный артист Республики Башкортостан
Волна
Акции БСТ