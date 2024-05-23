В России стартовал основной период ЕГЭ

Важный и волнительный день для тысяч выпускников и их родителей — стартовал основной период ЕГЭ. Сегодня — химия, литература и география. Это предметы по выбору, обязательные — русский и математика — на следующей неделе. По поручению президента России Владимира Путина самое главное нововведение в этом году — один экзамен можно будет пересдать. Позади напряженные месяцы подготовки, тесты. И теперь важно показать все свои знания.

Сдать ЕГЭ на все 100 — мечта каждого выпускника. Перед уфимской гимназией № 136 школьники собрались за полтора часа до начала экзамена. Среди них и Эдуард Березовой. Выпускник выбрал химию, потому что уверен, что этот предмет он знает лучше всех.

Прежде чем разойтись по аудиториям, учащиеся прошли через металлоискатель. В кабинетах их ждут наблюдатели. На столе есть калькулятор, карандаш, вода, шоколад. К экзамену готовы, можно начинать.

На выполнение 34 заданий на экзамене по химии отводилось три с половиной часа. После окончания бланки с тестами отправляются на скан. В этом году выпускники, помимо химии, сдавали также предметы по выбору — географию или литературу.