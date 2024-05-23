В Уфе с канатной дороги спасли корреспондента БСТ

Уфимские спасатели отработали эвакуацию людей на высоте. Сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы провели учения на канатной дороге. По легенде, движение на ней остановилось, люди оказались в ловушке. В роли спасаемой выступила корреспондент телеканала БСТ Анастасия Ильчибаева. Подобную работу спасателям приходится проделывать не только в рамках учений, но и во время реальных инцидентов.

Этот маршрут должен закончится нестандартно. Выдвигаясь из точки А в точку Б, кабинка со мной уже не прибудет. Пользователей канатной дороги, а это преимущественно пенсионеры, об учениях оповестили заранее. Перевозка пассажиров приостановлена.

Спасатели закрепляют альпинистское снаряжение. Специалисты сначала должны взобраться на одну из опор. Но бывает, что путь до пострадавших — это ещё самое лёгкое. Не все готовы стать спасёнными.

Начальник отряда Александр Григорьев знает, о чём говорит. Это он на кадрах, которые разошлись в соцсетях два года назад. Выходной день. Многие с детьми решили прокатиться на фуникулере. Из-за поломки канатная дорога встала. В ловушке на высоте оказались около сорока человек. 9 из них — малыши. Землю под ногами в итоге почувствовали все. Обошлось без пострадавших.

Заскучать не дают. Подмога прибыла уже через несколько минут после остановки движения. Вся работа на спасателе Вячеславе Шуршакове. Задача проста — не паниковать. Специалист закрепляет страховку и готовит к спуску.

Спасатели, конечно, люди заботливые. Но беспокоится Вячеслав не о том, чтобы не напекло голову. Косынкой называют специальное приспособление, в которое человек словно садится. Она же и крепится к веревке.

Всё, что остается, — это довериться профессионалам. Корреспондент решила воспользоваться хитростью спасателей и, также как они детей, убеждала уже себя, что всё это лишь аттракцион.

Каждый из спасателей должен повторить путь и самостоятельно спустить человека. По очереди выступая в роли эвакуируемых. Работа на высоте сама по себе тяжела. А на канатной дороге требуется особое снаряжение и, конечно, навыки вязания узлов.