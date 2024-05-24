В Башкирии в конце недели будет по-летнему тепло

Специалисты Башгидрометцентра рассказали о погоде в Башкирии в предстоящие выходные.

Завтра, 25 мая, в республике пройдут небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный, ночью умеренный, днем порывистый. Ночью +1, +6, в некоторых районах заморозки в воздухе и на почве до -5. Днем будет тепло: от +20 до +25 градусов.

В воскресенье местами по региону синоптики обещают кратковременный дождь и грозы. Будет ветрено. Температура воздуха ночью +8, +13, днем от +15 до +20. По югу Башкирии столбики термометров поднимутся до +25 градусов.