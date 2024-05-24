Дети из Белгорода, отдохнувшие в лагерях Башкирии, уезжают домой

Сегодня Уфа провожает ребят из Белгорода, которые отдыхали в наших оздоровительных лагерях. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Всего в нашей республике побывали 486 детей и 30 взрослых жителей Белгорода. Сотрудники регионального МЧС контролируют организацию поездки.

Напомним, ранее в Башкирию прибыли около 500 школьников из Белгородской области. Их разместили в детском оздоровительном лагере «Орлёнок» и доме отдыха «Березки».

В течение всего времени пребывания в нашей республике дети продолжали обучение в рамках текущей учебной программы, для них был организован культурный досуг.