В Башкирии очевидцы спасли два припаркованных автомобиля от пожара

Сегодня утром в деревне Ветошниково загорелся жилой бревенчатый дом, общей площадью 64 квадратных метра. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

Прибывшие на место пожарные не допустили распространения огня на соседние дома и постройки. До приезда огнеборцев очевидцы пригнали к месту пожара трактор, чтобы оттащить от полыхающего жилища два припаркованных автомобиля.

К сожалению, пострадал хозяин дома: 65-летний мужчина получил термические ожоги кистей рук, лица и шеи. Его доставили в ГКБ №18.

Дознаватель МЧС России установит причины пожара.