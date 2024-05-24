В Уфе обсудили подходы к полилингвальному дошкольному образованию

В Уфимском университете науки и технологий рассмотрели современные подходы к полилингвальному образованию в дошкольных учреждениях. Более полусотни специалистов приняли участие в мероприятии, организованном факультетом башкирской филологии, востоковедения и журналистики.

Там обсуждались вопросы учебно-воспитательной работы. Также в рамках программы прошла презентация раскраски «Страна батыров – Башкортостан», направленная на гражданско-патриотическое воспитание детей. Она издана на средства гранта на башкирском, русском и английском языках.