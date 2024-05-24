В Октябрьском развивается секция художественной гимнастики

В Октябрьском после открытия нового ледового дворца продолжает развиваться секция художественной гимнастики. Сейчас этим видом спорта в спортивной школе занимаются 24 девушки, из них шесть кандидаток в мастера спорта, многие имеют первый взрослый разряд. Три представительницы спортшколы Октябрьского входят в состав сборной Башкортостана по художественной гимнастике.

Это красивый вид спорта, он развивает гибкость, выносливость, в жизни очень помогает. Мы занимались во дворце спорта, здесь очень хороший зал, очень тепло, удобно, хороший, просторный зал.

Дворец в Октябрьском имеет не только трибуны на 800 мест с современным ледовым покрытием, но и тренажерный зал, а также помещения для кардиотренировок и хореографии. И даже специальную бросковую зону для будущих чемпионов, чтобы оттачивать дриблинг и броски по воротам. Всего хоккеем в Октябрьском занимаются 150 человек.