В Баймакском районе проходит конкурс брендовых мероприятий библиотеки

В Баймакском районе межпоселенческая центральная библиотека начала оценку брендовых мероприятий своих филиалов. В её составе – 40 учреждений. Каждый из них усиленно работает по определенному направлению.

Например, в Кусеевской сельской библиотеке с 2018 года функционирует кукольный театр «Сутылдаҡ». Из его последних постановок – сказки «Хозяева на своей земле» Сарии Зиганшиной и «В здоровом теле – здоровый дух» Разили Салиховой. А в Туркменево уже два года работают над проектом «Мы – патриоты». В рамках него организовали для учеников 4 класса квест-игру. Ребята выполняли различные задания, где главной целью было найти одно из семи башкирских чудес – курай.