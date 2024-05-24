В Башкирии стартовал VI Всероссийский инвестиционный сабантуй

В столице башкирского Зауралья стартовал VI Всероссийский инвестиционный сабантуй. В Сибай приехали бизнесмены и инвесторы не только из Башкортостана и регионов страны, но и делегации из дружественных стран.
Предприниматели из Китая, Ирана, Турции, Белоруссии, Узбекистана и других государств в эти минуты принимают участие в работе форума бизнес-шерифов, который в этот раз проводится в международном формате. На площадке делегаты имеют возможность обменяться опытом и предложить свои идеи по развитию и государственной поддержке предпринимательства.
Официальное открытие инвестсабантуя состоится завтра с участием Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. На протяжении всей работы форума ожидается подписание десятков соглашений о сотрудничестве, в том числе и с иностранными компаниями. В ходе профильных секций и пленарного заседания участники обсудят актуальные вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития моногородов, внутреннего туризма, цифровизации городской среды и экологии.