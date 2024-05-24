В Башкирии стартовал VI Всероссийский инвестиционный сабантуй

В столице башкирского Зауралья стартовал VI Всероссийский инвестиционный сабантуй. В Сибай приехали бизнесмены и инвесторы не только из Башкортостана и регионов страны, но и делегации из дружественных стран.

Предприниматели из Китая, Ирана, Турции, Белоруссии, Узбекистана и других государств в эти минуты принимают участие в работе форума бизнес-шерифов, который в этот раз проводится в международном формате. На площадке делегаты имеют возможность обменяться опытом и предложить свои идеи по развитию и государственной поддержке предпринимательства.