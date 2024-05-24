В Уфе приступили к реставрации усадьбы Бухартовских

Особняк, построенный в конце 19 века, пострадал при пожаре в 2020 году. Спустя два года его выкупила строительная компания, а в 2023-м провели противоаварийные мероприятия. Сейчас оба здания усадьбы разбирают.
Всё, что сохранилось в хорошем состоянии, отреставрируют, например, резные элементы, которые являются объектом культурного наследия. Были тщательно изучены архивные материалы. Восстановят и башню, которая полностью сгорела при пожаре. Накренившийся флигель выправят. Работы проводят при поддержке администрации Ленинского района Уфы и Башкультнаследия.