В Аскинском районе Башкирии появятся новые ФАПы

В Аскинском районе до конца года будут построены новые фельдшерско-акушерские пункты и сельская врачебная амбулатория. Медицинские учреждения возводятся в рамках модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

Модульные здания появятся в пяти населенных пунктах. Для строительства врачебной амбулатории в селе Урмиязы все готово – старое здание снесено, площадка очищена от мусора, земля выровнена. Сейчас врачи принимают граждан в здании местного интерната. Там же можно пройти курс лечения амбулаторно.