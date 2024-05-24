В Уфе прошла церемония закрытия фестиваля национальных театров «Туганлык»

В Уфе на одной сцене
праздник сценического искусства объединил 15 тюркоязычных коллективов из
Казахстана, Кыргызстана и разных регионов России. Торжественная церемония
закрытия Международного фестиваля национальных театров «Туганлык» прошла в
Башкирском академическом театре драмы им. Мажита Гафури.
На конкурсе нашу
республику представлял Салаватский государственный башкирский драматический
театр.
Этот
фестиваль стал символом дружбы, символом единения, действительно, символом
родства, когда собирались все вместе. На некоторых постановках, некоторых
спектаклях даже можно было обойтись без переводчиков, было все понятно,
поскольку вечные, истинные ценности понятны всем.Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан
В течение недели 15
фестивальных спектаклей на трех театральных площадках Уфы были отсмотрены
экспертным советом под руководством главного режиссера Башдрама Айрата
Абушахманова. В программе фестиваля состоялись не только показы спектаклей, но
и образовательная программа, обсуждение постановок группой из семи известных
театральных критиков, встречи диаспор с творческими коллективами театров.
Очень
много национальных театров, которые имеют хорошо поставленные спектакли в своем
багаже. И привезти их в Уфу, показать уфимскому зрителю – это, конечно же,
хорошо. Уфимский зритель имеет возможность, не выезжая из города Уфы, из своего
города, посмотреть лучшие спектакли национальных театров. Это тоже своего рода
особенность и лучшее качество нашего фестиваля.Иршат Файзуллин, директор Башкирского государственного академического театра драмы им. Мажита Гафури