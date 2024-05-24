В Уфе прошла церемония закрытия фестиваля национальных театров «Туганлык»

Очень много национальных театров, которые имеют хорошо поставленные спектакли в своем багаже. И привезти их в Уфу, показать уфимскому зрителю – это, конечно же, хорошо. Уфимский зритель имеет возможность, не выезжая из города Уфы, из своего города, посмотреть лучшие спектакли национальных театров. Это тоже своего рода особенность и лучшее качество нашего фестиваля.

Иршат Файзуллин, директор Башкирского государственного академического театра драмы им. Мажита Гафури