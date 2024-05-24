На книжной ярмарке в Уфе Оксане Федоровой подарили её портрет

Узнала о том, что к нам в Уфу приезжает Мисс Вселенная Оксана Федорова, от своего преподавателя, он предложил мне нарисовать ее портрет. Я согласилась, потому что тётя Оксана для меня в первую очередь телеведущая моей любимой детской передачи «Спокойной ночи, малыши», кстати, на портрете я ее изобразила с Каркушей. Где-то на просторах интернета я прочитала, что именно Каркуша ее самая любимая соведущая. Рисую я уже пять лет, но такой именной портрет рисовала впервые. Так как днем учусь, то пришлось рисовать вечером и даже ночью — всего у меня ушло два дня. Приятно, что тётя Оксана так тепло и искренне обрадовалась моему подарку и даже обняла меня.

Владислава Носкова