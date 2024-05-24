На книжной ярмарке в Уфе Оксане Федоровой подарили её портрет

В Уфе начала книжная ярмарка «Китап-байрам». На мероприятие приехала известная телеведущая и победительница конкурсов красоты Оксана Федорова.
Сегодня в рамках работы ярмарки гостье вручили её портрет. Его особенность в том, что картину нарисовала 14-летняя Владислава Носкова. В этом году юная художница окончила школу им. В.Пегова с красным дипломом.
Оксана Федорова сегодня в 15:00 представит две книги на книжном форуме «Китап-байрам». Книга «Маленькие герои большой войны» посвящена памяти детей, подростков, юношей и девушек, которые по зову своих юных сердец оказались в гуще событий Великой Отечественной войны. Вместе со взрослыми они храбро сражались на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье, самоотверженно трудились в тылу, оказывали сопротивление врагу, стойко переносили все тяготы и лишения в фашистских концлагерях.
Также будет представлена книга «Женщины — кавалеры ордена Славы». Эта книга — живое свидетельство о ежедневном героизме женщин на войне, воспоминания о военном времени, о себе и о своих сестрах и братьях по фронтовой судьбе. Автор написала о женщинах, которые смело шли в атаку, погибали под танками, помогали раненым, обеспечивали связь, воевали в небе и на земле наравне с боевыми товарищами.
Фото: ИА «Башинформ».