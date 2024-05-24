На книжной ярмарке в Уфе Оксане Федоровой подарили её портрет

В Уфе начала книжная ярмарка «Китап-байрам». На мероприятие приехала известная телеведущая и победительница конкурсов красоты Оксана Федорова.

Фото №1 - На книжной ярмарке в Уфе Оксане Федоровой подарили её портрет

Сегодня в рамках работы ярмарки гостье вручили её портрет. Его особенность в том, что картину нарисовала 14-летняя Владислава Носкова. В этом году юная художница окончила школу им. В.Пегова с красным дипломом.

Узнала о том, что к нам в Уфу приезжает Мисс Вселенная Оксана Федорова, от своего преподавателя, он предложил мне нарисовать ее портрет. Я согласилась, потому что тётя Оксана для меня в первую очередь телеведущая моей любимой детской передачи «Спокойной ночи, малыши», кстати, на портрете я ее изобразила с Каркушей. Где-то на просторах интернета я прочитала, что именно Каркуша ее самая любимая соведущая. Рисую я уже пять лет, но такой именной портрет рисовала впервые. Так как днем учусь, то пришлось рисовать вечером и даже ночью — всего у меня ушло два дня. Приятно, что тётя Оксана так тепло и искренне обрадовалась моему подарку и даже обняла меня.

Владислава Носкова

Оксана Федорова сегодня в 15:00 представит две книги на книжном форуме «Китап-байрам». Книга «Маленькие герои большой войны» посвящена памяти детей, подростков, юношей и девушек, которые по зову своих юных сердец оказались в гуще событий Великой Отечественной войны. Вместе со взрослыми они храбро сражались на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье, самоотверженно трудились в тылу, оказывали сопротивление врагу, стойко переносили все тяготы и лишения в фашистских концлагерях.

Также будет представлена книга «Женщины — кавалеры ордена Славы». Эта книга — живое свидетельство о ежедневном героизме женщин на войне, воспоминания о военном времени, о себе и о своих сестрах и братьях по фронтовой судьбе. Автор написала о женщинах, которые смело шли в атаку, погибали под танками, помогали раненым, обеспечивали связь, воевали в небе и на земле наравне с боевыми товарищами.

Фото: ИА «Башинформ». 

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