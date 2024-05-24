В Уфе врачи спасли маленькую девочку с металлической игрушкой в желудке

Трехлетнюю девочку привезли в Республиканскую детскую клиническую больницу. Ребенок жаловался на боли в груди. Об этом случае в своем телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Со слов родителей, малышка, играя, случайно проглотила металлическую игрушку-кошку. Маленькую пациентку экстренно прооперировали и благополучно извлекли инородное тело.
Айрат Рахматуллин напомнил родителям о необходимости постоянного присмотра за детьми в целях сохранения их здоровья.
Фото: Айрат Рахматуллин, ТГ