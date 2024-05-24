Жительница Уфы родила десятого ребенка

В Уфе из клиники БГМУ выписали местную жительницу, которая родила десятого ребёнка. Поздравить мать-героиню приехала первый заместитель министра здравоохранения Башкирии Гульнара Зиннурова.
В семье Мейриевых пять мальчиков и пять девочек. Имя новорожденному выберут позже, после семейного совета. Последние роды прошли естественным путем, без осложнений. Здоровье мамы позволило выходить и родить детей благополучно.
Большой семье Мейриевых вручили благодарность и подарок от Главы Башкирии и от клиники.
Фото: БГМУ.