Жительница Уфы родила десятого ребенка

В Уфе из клиники БГМУ выписали местную жительницу, которая родила десятого ребёнка. Поздравить мать-героиню приехала первый заместитель министра здравоохранения Башкирии Гульнара Зиннурова.

Фото №1 - Жительница Уфы родила десятого ребенка

В семье Мейриевых пять мальчиков и пять девочек. Имя новорожденному выберут позже, после семейного совета. Последние роды прошли естественным путем, без осложнений. Здоровье мамы позволило выходить и родить детей благополучно.

Большой семье Мейриевых вручили благодарность и подарок от Главы Башкирии и от клиники.

Фото: БГМУ. 

Уфимская волна
Акции БСТ