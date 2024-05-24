В Башкирии на инвестсабантуе планируют подписать соглашения на 100 млрд рублей

Соглашения о сотрудничестве на более чем 100 миллиардов рублей планируют подписать на полях Всероссийского инвестиционного сабантуя. Сибай принимает масштабный форум уже в шестой раз. География участников – десятки регионов страны, а также бизнес-делегации из Китая, Турции, Ирана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других дружественных государств.
Первым мероприятием инвестсабантуя стал международный форум бизнес-шерифов. В таком широком формате мероприятие проводится впервые. Его участники отметили, что площадка стала полезной не только в плане обмена опытом. Сообща заместители глав районных администраций по предпринимательству искали пути решения актуальных проблем.
Официальное открытие инвестсабантуя состоится завтра с участием Главы Республики Башкортостан Радием Хабировым. На протяжении всей работы форума ожидается подписание десятков соглашений о сотрудничестве, в том числе и с иностранными компаниями. В ходе профильных секций и пленарного заседания участники обсудят актуальные вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития моногородов, внутреннего туризма, цифровизации городской среды и экологии.