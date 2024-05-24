В Башкирии на инвестсабантуе планируют подписать соглашения на 100 млрд рублей

Соглашения о сотрудничестве на более чем 100 миллиардов рублей планируют подписать на полях Всероссийского инвестиционного сабантуя. Сибай принимает масштабный форум уже в шестой раз. География участников – десятки регионов страны, а также бизнес-делегации из Китая, Турции, Ирана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других дружественных государств.