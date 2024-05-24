В Уфе прошёл форум кадровых работников организаций здравоохранения

В Уфе на базе Центра повышения квалификации 21-й больницы прошёл форум кадровых работников организаций здравоохранения. Сегодня они отмечают профессиональный праздник. В торжественной обстановке наградили тех, кто показал наилучшие результаты в работе.

Сейчас кадровик занимается не только оформлением на работу, отпусков, больничных. Они работают с целевиками, занимаются привлечением и трудоустройством выпускников профильных учебных заведений. В этом году задачи — обеспечение работниками скорой помощи и средним медперсоналом учреждений в регионе.