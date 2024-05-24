В Уфе прошёл юбилейный вечер Рима Шарафутдинова — автора знаменитого башкирского мультфильма «Алдар и Серый волк». На счету у режиссера около сорока анимационных фильмов, картины стали призерами российских и международных фестивалей. В 2015 году Рим Шарафутдинов был удостоен премии «Икар» как лучший аниматор. Сейчас мастер работает над новым двенадцатиминутным проектом и планирует выпустить его к концу 2024 года.

