В Уфе прошёл юбилейный вечер Рима Шарафутдинова

В Уфе прошёл юбилейный вечер Рима Шарафутдинова — автора знаменитого башкирского мультфильма «Алдар и Серый волк». На счету у режиссера около сорока анимационных фильмов, картины стали призерами российских и международных фестивалей. В 2015 году Рим Шарафутдинов был удостоен премии «Икар» как лучший аниматор. Сейчас мастер работает над новым двенадцатиминутным проектом и планирует выпустить его к концу 2024 года.

«Алдар и Серый волк» основан на башкирских сказках, это был наш опыт по сплаву мультфильмов Уолта Диснея и нашей советской мультипликации 60-х годов. То есть мы их скрестили и получили «Алдар и Серый волк». Сыграло, как ни странно.

Рим Шарафутдинов, режиссер-мультипликатор, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан
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