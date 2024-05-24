В Уфе начал работу выездной пленум Союза писателей России

В Уфе начал работу выездной Пленум Союза писателей России под названием «Дружба народов — дружба литератур». В нем участие принимают руководители национальных региональных отделений. Приехали и гости из других стран. В работе пленума принял участие и Глава Башкортостана. Он напомнил, что в октябре прошлого года прошли Дни башкирской литературы в Минске, а в Уфе были изданы произведения белорусских авторов.

Важным проектом Союза писателей Башкортостана стал конкурс среди профессиональных писателей «Голос эпохи» на создание патриотических произведений. В марте 2024 года мы наградили победителей. Сейчас объявили новый конкурс на создание произведений патриотической тематики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана вручил орден Дружбы народов председателю правления Союза писателей России Николаю Иванову. В этом году Союз писателей Башкортостана отмечает 90-летний юбилей. На пленуме была отмечена необходимость сохранения национальных языков и взаимодействие между регионами в области литературы.

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