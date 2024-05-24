В Уфе начал работу выездной Пленум Союза писателей России под названием «Дружба народов — дружба литератур». В нем участие принимают руководители национальных региональных отделений. Приехали и гости из других стран. В работе пленума принял участие и Глава Башкортостана. Он напомнил, что в октябре прошлого года прошли Дни башкирской литературы в Минске, а в Уфе были изданы произведения белорусских авторов.