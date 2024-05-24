Радий Хабиров открыл в Уфе музей Шаляпина

Выступал на сценах Большого и Мариинского. Его высокий бас знали и любили в Италии, Франции, Америке и других странах мира. Профессиональный дебют же Фёдора Шаляпина состоялся на уфимской сцене. С творчеством легендарного оперного певца и тем, что связывает его со столицей Башкортостана, теперь можно ознакомиться в музее музыки имени Шаляпина, который открылся сегодня в Уфе.

Это было 18 декабря 1890 года. Именно на уфимской сцене состоялся профессиональный дебют Фёдора Шаляпина. Он выступил с партией стольника в опере «Галька». И вообще здесь многое было впервые: выход на сцену, бенефис и главное — именная афиша.

Приезд Шаляпина в Уфу, дебют и бенефис, гримёрная артиста, мировая слава. Это названия залов музея музыки, который носит имя легендарного русского оперного и камерного певца. На открытие нового для республики культурного объекта приехал и глава Башкортостана. Именно Радий Хабиров был инициатором создания музея музыки в Уфе.

Мы очень серьёзно относимся к развитию музейной деятельности. Это значимый вклад в сохранение нашей истории и нравственное воспитание подрастающего поколения. Поэтому мы создаём в историческом центре Уфы большой музейный квартал. Он станет точкой роста наших культуры и искусства. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Музей музыки расположен по адресу: улица Свердлова, 86, в архитектурном памятнике старой Уфы — восстановленном особняке купцов Соловьёвых конца XIX века. Он призван увековечить не только имя гениального русского певца. В его витринах представлены музыкальные инструменты, рукописи, редкие нотные издания, воспоминания знаменитых музыкантов, композиторов, исполнителей Республики Башкортостан. Один из залов музея так и называется «Уфа музыкальная».

Общая коллекция музея уже превышает 900 уникальных экспонатов, большая часть которых датируется 19-м — началом 20-го века. Перенестись в прошлое позволяют также современные музейные технологии и интерактивные экспонаты.

Уфимский музейный квартал, граничащий улицами Гоголя и Свердлова, скоро пополнится ещё одним объектом. Это будет музей возвращённых имён, который также создается по поручению главы Башкортостана. Здание уже подобрано, прямо рядом с музеем музыки. Состоялась непосредственно и сама презентация будущего музея возвращённых имён. Первый экспонат уже есть.