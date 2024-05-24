В Башкирии к ремонту дорог будут привлекать недропользователей

В правительстве намерены привлекать недропользователей к ремонту дорог. Об этом рассказали члены рабочей группы межведомственной комиссии. Сегодня они провели мониторинг в Кармаскалинском районе. В поле зрения была дорога рядом с селом Кабаково, на которую поступало много жалоб от жителей. Асфальт разбили большегрузы. Члены правительства на месте ознакомились с ситуацией и осмотрели карьеры, где добывают полезные ископаемые.

Ни техники, ни рабочих, ни паспорта объекта. А ведь по документам этот участок до 2028 года должен находиться в разработке. Но предприниматель, перекопав какую-то часть, просто бросил всё как есть. Вердикт рабочей группы: лицензию, скорее всего, приостановят, помимо штрафа обяжут рекультивировать участок.

А вот на этом карьере работы ведут. Но тоже с явными нарушениями технологии. Подобное складирование в береговой зоне запрещено. Грубейшие ошибки обнаружили и на участке промыва полезных ископаемых.

Кто есть кто, видно невооружённым глазом. Вот положительный пример: уже на подходе установлены таблички, на выезде даже есть весовой контроль. Соблюдение грузовых норм — одно из важнейших требований. Что будет, если их нарушать, наглядно видно на этой дороге у села Кабаково. Гружёные под завязку машины разбили асфальт. Во избежание ответственности водители скручивают госномера, чтобы не попасть в камеры видеомониторинга.

В рабочей группе межведомственной комиссии принимают участие сотрудники Минэкологии во главе с министром Ниязом Фазыловым, а также представители Кармаскалинской администрации. На повестке — соблюдение недропользователями природоохранного законодательства и исполнение социальных обязательств.

Недропользователи по большей части не отвечают за сохранность дорожного полотна, проблема именно в этом заключается. Позиция их в том, что они лишь продают материал, и они не контролируют тех подрядчиков, которые на них работают. Мы с этим не согласны, считаем, что необходимо во взаимодействии со всеми недропользователями эту работу продолжать. Состоялось совещание с недропользователями, где мы сориентировали их с муниципальными образованиями восстанавливать дорожное полотно. Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан