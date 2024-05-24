В Сибае стартовал VI Всероссийский инвестиционный Сабантуй

В Сибае начал работу VI Всероссийский инвестиционный сабантуй. В столицу башкирского Зауралья приехали предприниматели и инвесторы со всей страны, а также Китая, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и других дружественных государств.

С традиционного башкирского гостеприимства начался визит официальных деловых делегаций на Инвестиционный сабантуй. Впервые на полях форума организовали Всероссийский конкурс самоваров. Среди экспонатов — настоящие раритеты, которым более 300 лет, и они до сих пор в рабочем состоянии.

На соседней площадке вновь переносишься в прошлое и оказываешься в центре башкирской свадьбы. Традиции и обычаи передаются из поколения в поколение, сохраняя национальную идентичность. О том, что находишься на одном из крупнейших инвестиционных форумов России, вспоминаешь, попав на деловые сессии. Бизнес-шерифы поделились опытом с коллегами и предложили свои варианты развития и государственной поддержки предпринимателей. В рамках инвестсабантуя они собираются в третий раз.

Зарубежные делегации прибыли в Башкортостан заранее и уже успели посетить ряд башкирских предприятий, найти деловых партнёров. В рамках форума будут подписаны соглашения о сотрудничестве на более чем 100 миллиардов рублей.

Несмотря на экономическую основу форума, говорили в Зауралье и об охране окружающей среды. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев посетил Баймакский район, где строится один из трёх новых современных мусоросортировочных заводов. В прошлом году с инвесторами подписано три концессионных соглашения на создание комплексных объектов обращения с отходами общей стоимостью порядка 10 млрд рублей.