В Межвузовском кампусе Уфы будут готовить менеджеров киберспорта

Кибеспортивные дисциплины будут преподавать в Центре спортивного программирования и киберспорта СПАРКС, который в Межвузовском студенческом кампусе запустил первый киберспортивный вуз республики - Уфимский университет науки и технологий.
Это важное событие для всего республиканского киберспорта. Новейшее компьютерное «железо», зона для консольного киберспорта, зона виртуальной реальности, звукоизолированные помещения для команд и трансляций – все это позволит стать центром притяжения молодежи Уфы и местом проведения крупных турниров.
Также на базе центра будут проводиться программы дополнительного образования в сфере киберспорта и смежных профессий. Здесь будут обучать не только «как играть», но и киберспортивному менеджменту, организации турниров и трансляций, дизайну и SMM. Пространство должно стать и точкой профориентации будущих абитуриентов, и точкой раскрытия потенциала студентов.
Главный тренер сборной Уфимского университета и Республики Башкортостан по киберспорту Роман Кашфуллин подчеркнул, что техническое наполнение центра создавалось в тесном контакте с киберспортсменами и соответствует требованиям не только студенческого, но и профессионального киберспорта. И теперь университет сможет не только продуктивно тренироваться и выступать «из дома», но и организовывать крупные, в том числе всероссийские турниры.
Справочно: Строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ ведется по поручению Президента РФ и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Проект уфимского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.