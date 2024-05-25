В Межвузовском кампусе Уфы будут готовить менеджеров киберспорта

Кибеспортивные дисциплины будут преподавать в Центре спортивного программирования и киберспорта СПАРКС, который в Межвузовском студенческом кампусе запустил первый киберспортивный вуз республики - Уфимский университет науки и технологий.

Фото №1 - В Межвузовском кампусе Уфы будут готовить менеджеров киберспорта

Это важное событие для всего республиканского киберспорта. Новейшее компьютерное «железо», зона для консольного киберспорта, зона виртуальной реальности, звукоизолированные помещения для команд и трансляций – все это позволит стать центром притяжения молодежи Уфы и местом проведения крупных турниров.

Также на базе центра будут проводиться программы дополнительного образования в сфере киберспорта и смежных профессий. Здесь будут обучать не только «как играть», но и киберспортивному менеджменту, организации турниров и трансляций, дизайну и SMM. Пространство должно стать и точкой профориентации будущих абитуриентов, и точкой раскрытия потенциала студентов.

Центр СПАРКС - уникальная для нашей республики площадка, где киберспорт и программирование будут не просто параллельно развиваться, но усиливать друг друга и генерировать новые совместные направления. Наиболее актуальным сегодня является развитие сферы игровой разработки, о чем неоднократно говорил наш президент Владимир Путин.

Святослав Пегов

Главный тренер сборной Уфимского университета и Республики Башкортостан по киберспорту Роман Кашфуллин подчеркнул, что техническое наполнение центра создавалось в тесном контакте с киберспортсменами и соответствует требованиям не только студенческого, но и профессионального киберспорта. И теперь университет сможет не только продуктивно тренироваться и выступать «из дома», но и организовывать крупные, в том числе всероссийские турниры.

Центр СПАРКС будет заниматься спортивным программированием, киберспортом, кибербезопасностью и другими современными IT-направлениями, возможно, даже теми, которые только-только появятся. Мы очень кропотливо подошли к проектированию этого пространства, оно сделано полностью под запросы тех, кто будет пользоваться новой структурой. Специалисты создавали его как удобное место для работы, общения, получения новых знаний.

Роман Кашфуллин

Наш университет – крупный, многопрофильный вуз, и мы заинтересованы в формировании востребованных междисциплинарных направлений, где будут участвовать специалисты в области IT, филологии, менеджмента, экономики и других сфер. Этот центр мы открыли именно в Межвузовским кампусе, где смогут собираться молодые люди из учебных заведений Уфы, России и дружественных зарубежных стран.

Вадим Захаров, ректор Уфимского университета

Справочно: Строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ ведется по поручению Президента РФ и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Проект уфимского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.

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