В Межвузовском кампусе Уфы будут готовить менеджеров киберспорта

Главный тренер сборной Уфимского университета и Республики Башкортостан по киберспорту Роман Кашфуллин подчеркнул, что техническое наполнение центра создавалось в тесном контакте с киберспортсменами и соответствует требованиям не только студенческого, но и профессионального киберспорта. И теперь университет сможет не только продуктивно тренироваться и выступать «из дома», но и организовывать крупные, в том числе всероссийские турниры.