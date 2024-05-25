Волонтёры Уфы приглашают принять участие в поисках подростков

В Уфе продолжаются поиски 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Ребята пропали ещё 30 марта. До сих пор их судьба неизвестна.
Волонтеры приглашают добровольцев принять участие в поисковых работах. Сегодня, 25 мая, сбор будет проходить на проспекте Октября, 31 (парковка справка от Универмага «Уфа). Координаты места штаба: 54.751157, 55.998222.
Форма одежды: лес по погоде, удобная непромокаемая обувь. С собой: заряженный телефон, вода, перекус, горячее питье.
Нужны добровольцы, готовые выполнять задачи в природной среде. Задачи выдаются поисковым группам до 16:30.
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы.