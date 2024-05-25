В Уфе аварией с двумя автобусами заинтересовались правоохранители

24 мая в Уфе произошла авария с участием двух пассажирских автобусов. О последствиях ДТП рассказали в ГИБДД.
Инцидент произошёл в пятом часу дня на улице Бикбая. 51-летний водитель микроавтобуса, выезжая с остановки общественного транспорта, допустил столкновение с впереди стоящим автобусом. В аварии пострадали четыре пассажира из первого авто. Им потребовалась госпитализация.
Прокуратура региона контролирует установление всех обстоятельств случившегося. Надзорное ведомство даст оценку деятельности организаций-перевозчиков в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств.
Фото: ГИБДД РБ.