В Уфе аварией с двумя автобусами заинтересовались правоохранители

24 мая в Уфе произошла авария с участием двух пассажирских автобусов. О последствиях ДТП рассказали в ГИБДД.

Фото №1 - В Уфе аварией с двумя автобусами заинтересовались правоохранители

Инцидент произошёл в пятом часу дня на улице Бикбая. 51-летний водитель микроавтобуса, выезжая с остановки общественного транспорта, допустил столкновение с впереди стоящим автобусом. В аварии пострадали четыре пассажира из первого авто. Им потребовалась госпитализация.

Прокуратура региона контролирует установление всех обстоятельств случившегося. Надзорное ведомство даст оценку деятельности организаций-перевозчиков в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств.

Фото: ГИБДД РБ. 

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