В Уфе аварией с двумя автобусами заинтересовались правоохранители

24 мая в Уфе произошла авария с участием двух пассажирских автобусов. О последствиях ДТП рассказали в ГИБДД.

Инцидент произошёл в пятом часу дня на улице Бикбая. 51-летний водитель микроавтобуса, выезжая с остановки общественного транспорта, допустил столкновение с впереди стоящим автобусом. В аварии пострадали четыре пассажира из первого авто. Им потребовалась госпитализация.