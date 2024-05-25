В Уфе юный водитель без прав съехал в кювет

24 мая в Уфе зафиксировали дорожно-транспортное происшествие с участием 19-летнего водителя. Об этом сообщает ГИБДД республики.
Передвигаясь на автомобиле «Фольксваген Гольф», парень не справился с управлением на улице Энергетиков и съехал в кювет. В аварии пострадала 23-летняя пассажирка и сам водитель. Девушка получила тяжёлые травмы. Обоим потребовалась госпитализация.
Выяснилось, что у парня не было водительских прав, а автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке. Начато административное расследование.
Фото: ГИБДД РБ.