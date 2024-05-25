В Уфу из зоны СВО вернулся главврач больницы № 8

Медик-герой из Башкортостана! В Уфу из полугодовой командировки в зону СВО вернулся главный врач уфимской больницы № 8 Руслан Гараев. Молодой медик не только возглавляет больницу в Черниковке, но и является высококлассным хирургом с большим стажем и солидным опытом в проведении сложнейших операций.

В зону боевых действий отправлялся в командировки неоднократно — четыре раза. Ранее уже бывал в Донецке, Красном Лимане, Красном Луче. Руслан Гараев в числе первых волонтеров отправился на СВО. В октябре 2022 года Указом Главы Республики Радия Хабирова награжден орденом Минигали Шаймуратова.