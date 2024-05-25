В Башкирии открыли мемориальную доску в память об Алмазе Шафикове

В сентябре 22-го года он попал в зону проведения спецоперации в рамках частичной мобилизации. Так как у Алмаза было медицинское образование, он пошел санитаром, однако по своему желанию выполнял еще и работу пулеметчика. Героически выполняя боевые задачи, погиб в январе прошлого года. За отвагу боец награжден орденами Мужества и генерала Шаймуратова посмертно.