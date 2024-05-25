В Башкирии волонтёрская организация отправила свыше 200 масксетей на СВО

Начинали с оказания помощи семьям бойцов и участникам СВО, а после начали плести маскировочные сети. Чуть больше чем за год активисткам волонтёрской группы «Малояз для наших» удалось отправить на передовую свыше 200 изделий, позволяющих спрятать позиции.

Она хорошо помнит не только месяц, но и день. В ряды волонтёров Занфира Аюпова вступила 5 мая 2023 года. Сделать это подтолкнула смерть близкого человека.

У меня на СВО погиб племянник. Он сирота был, без матери. Сестры сын. Вот после этого как-то я горевала, такое горе было, и решила прийти сюда сети плести. Хоть, думаю, других детей спасем от чего-то. Меня вот это горе сюда привело. Занфира Аюпова, волонтёр

У кого-то сын, у кого-то муж, у некоторых братья или зятья сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. «Мы все здесь одного духа», — говорят женщины. Волонтёрская группа «Малояз для наших» образовалась в начале прошлого года. Активные представительницы Салаватского района объединились для помощи нашим бойцам.

Вначале мы занимались сбором товаров для отправки гумконвоем, в итоге от бойцов поступил такой запрос, что им не хватает маскировочных сетей. Причем не хватает очень-очень. И вот так мы начали разрабатывать эту идею. Гульнур Баширова, руководитель волонтёрской группы «Малояз для наших»

В итоге за год они отправили в зону СВО уже более 200 маскировочных сетей. Помимо этого, женщины обучают азам плетения столь необходимых для бойцов изделий других желающих помочь землякам. Так к активисткам волонтёрской группы «Малояз для наших» присоединилось местное отделение Всероссийского общества инвалидов.

У нас где-то 150 человек в организации. Вот кто может, они приходят, помогают нам. Общими усилиями всё делаем. Я же тоже вот инвалид на коляске, что-то мне тоже надо делать, помогать вот СВО. Минислам Вахитов, председатель салаватской районной организации инвалидов

Не только сети, но и нашлемники, которые также предназначены для маскировки. Делают здесь и окопные свечи с сухим душем.

Это когда полевые условия, нет условий помыться и чтобы как можно быстрее принять гигиенические процедуры. Алина Садыкова, волонтёр