В Башкирии волонтёрская организация отправила свыше 200 масксетей на СВО

Начинали с оказания помощи семьям бойцов и участникам СВО, а после начали плести маскировочные сети. Чуть больше чем за год активисткам волонтёрской группы «Малояз для наших» удалось отправить на передовую свыше 200 изделий, позволяющих спрятать позиции.
Она хорошо помнит не только месяц, но и день. В ряды волонтёров Занфира Аюпова вступила 5 мая 2023 года. Сделать это подтолкнула смерть близкого человека.
У кого-то сын, у кого-то муж, у некоторых братья или зятья сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. «Мы все здесь одного духа», — говорят женщины. Волонтёрская группа «Малояз для наших» образовалась в начале прошлого года. Активные представительницы Салаватского района объединились для помощи нашим бойцам.
В итоге за год они отправили в зону СВО уже более 200 маскировочных сетей. Помимо этого, женщины обучают азам плетения столь необходимых для бойцов изделий других желающих помочь землякам. Так к активисткам волонтёрской группы «Малояз для наших» присоединилось местное отделение Всероссийского общества инвалидов.
Не только сети, но и нашлемники, которые также предназначены для маскировки. Делают здесь и окопные свечи с сухим душем.
Желание помочь землякам, которые находятся за ленточкой, проявляют не только жители райцентра. Во многих деревнях сегодня организовано плетение маскировочных сетей. Дело, которое начали активистки волонтёрской группы «Малояз для наших», дружно подхватили остальные.