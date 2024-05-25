В Башкирии продолжают формировать крепкий тыл для бойцов СВО

Гафурийский район, как и многие другие, породил немало героев. Крепкий тыл для бойцов — активисты, которые ждут их дома. Жительницы села Родина плетут маскировочные сети. С декабря на передовую отправили уже более 40 укрытий. Людмила Вечерина прошла обучение у уфимских волонтеров «Маскировочные сети Щит Уфа».

Далее плетению научила уже односельчан. Средства на покупку материалов собирают жители, помогают власти. А в марте на одном из мероприятий Людмила Вечерина обратилась к Радию Хабирову с просьбой оказать помощь в приобретении необходимого.

Обучила мастерству плетения сетей Любовь Вечерина, еще много населенных пунктов в Гафурийском районе, в их числе, к примеру, село Табынское. Женщины этой деревни изготавливают окопные свечи, вяжут теплые носки для бойцов, узнав о потребности в сетях, решили научиться их плетению.