В Башкирии планируется открыть почетное Генеральное консульство Турции

Между тем, по данным министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ, по итогам 2023 года экспорт в Турцию башкирских товаров вырос на 123%. В регионе успешно реализуются ряд крупных инвестпроектов с участием турецкого капитала. В ближайшей перспективе в Башкортостане планируется построить завод по производству берегового шпона.