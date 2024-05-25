В Башкирии планируется открыть почетное Генеральное консульство Турции

В Башкирии появится Генеральное консульство Турецкой Республики. Данную инициативу озвучили сегодня, 25 мая, в рамках работы Всероссийского инвестиционного форума «Зауралье-2024» в Сибае. На мероприятии состоялась сессия «Деловая беседа за турецким чаем: рабочая встреча с представителями бизнес-сообщества Турции».
«По значимости товарооборота Турция занимает второе место, и мы надеемся, что такая тенденция сохранится и в будущем», — заявил на встрече с турецкими предпринимателями Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Он отметил, что ряд предприятий Турции уже успешно работают на территории Башкортостана. Наглядный пример - успешная реализация масштабного проекта по строительству Восточного выезда с участием турецкой компании.
Как отметили на инвестиционном сабантуе в Сибае, в регионе создано все необходимое для организованной и эффективной работы с иностранными партнерами.
«У нас эффективно работает представительство в Турции, в составе торгпредства России. Надеюсь, что сегодня мы тоже выйдем на какие-то конкретные решения», — добавил Глава Башкортостана.
Между тем, по данным министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ, по итогам 2023 года экспорт в Турцию башкирских товаров вырос на 123%. В регионе успешно реализуются ряд крупных инвестпроектов с участием турецкого капитала. В ближайшей перспективе в Башкортостане планируется построить завод по производству берегового шпона.
Башкортостан готов предложить турецким партнерам самые выгодные условия для инвестирования, отметили на встрече с бизнесменами Турции.
В числе потенциальных сфер для взаимовыгодного сотрудничества между двумя республиками - АПК, промышленность, медицина и цифровые решения.
Как сообщил, в свою очередь, председатель Руководящего совета Ассоциации российско - турецких предпринимателей Аджай Эрдем, турецкие бизнесмены заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Башкортостаном. Тем более, что между двумя республиками давно налажено внимательное и взаимовыгодное сотрудничество.
«Сегодняшняя встреча - вклад в фундамент для дальнейшего сотрудничества. Потенциал для совместной работы намного лучше раскрывается с каждой новой встречей»,— убежден Аджай Эрдем.
Фото: bashinform.ru